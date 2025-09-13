Madre de Adriana: "Si hubieran hecho rastrillaje, no iba a encontrar así a mi hija"

Adriana Z. A., una niña de seis años, que desapareció el pasado lunes 8 de septiembre, fue encontrada sin vida la mañana de este viernes 12, en el municipio de Puerto Villarroel, Trópico de Cochabamba. La familia realizó una búsqueda desesperada e intensa estos cinco días. Sin embargo, el desenlace fue trágico.

La madre de la niña, Naydi Aquino, contó en Que No Me Pierda el calvario que sufrió estos días durante la búsqueda y la nula respuesta de las autoridades.

"No fue fácil. La busqué muchísimo. Se perdió el lunes por la noche. Fui a las radios, a la Defensoría de la Niñez, a la Policía, pero la Policía de Ivirgarzama no se movió, no hicieron rastrillaje, nada, la Defensoría no hizo nada. Ahora pido justicia. Vine en busca de trabajo, pero ahora me pasó esto, miren lo que me han hecho. Por favor, ayúdenme a que se investigue todo", expresó en medio del llanto la madre.

Los restos de la pequeña fueron encontrados en un canal de drenaje en la población de Senda VI, a orillas de la carretera Cochabamba-Santa Cruz.

"Los policías no se movilizaron. Fui a la Defensoría, a la Fiscalía. A los policías les pedí ayuda con el rastrillaje. Fui hasta Lauca Ñ a pedir ayuda a los policías, me dijeron que estaban publicando la denuncia, y haciendo, que llamaron también al comandante de Villa Tunari. Me han mentido, ni siquiera hicieron llegar la noticia al comando de Villa, no sabían", develó.

Afirmó que incluso el hallazgo del cuerpo fue realizado por comunarios. "Los policías mintieron en la búsqueda de estos cuatro días, dijeron que encontraron, no la encontraron los policías, fuimos nosotros, los comunarios de Senda VI. Informamos que encontramos el cadáver y rápidamente vinieron los policías. Hoy tenían que hacer entrevistas, investigaciones, rastrillaje, nos dijeron que estarían a las 8:00 en la Senda VI. Llegaron a las 8:30, cuando encontramos el cuerpo. Si los policías hubieran hecho rastrillaje inmediatamente no iba a encontrar así a mi hija", lamentó.

Naydi contó que la noche del lunes estaba vendiendo anticuchos, acompañada de su hija. "No teníamos dinero. Había unos juegos para saltar en la plaza. Recién estaba empezando la venta y mi hijita me pidió dinero para los juegos. Le dije que todavía no había vendido nada, y que le daría cuando venda. Estaba a mi lado, cuando reuní el dinero, le di. Fue feliz corriendo a los saltarines", recordó antes de quebrarse nuevamente, al afirmar que no podrá olvidar esta tragedia.

Asimismo, la madre pidió colaboración de la población para darle cristiana sepultura a su hija.

