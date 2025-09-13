“Es la punta del iceberg”: Informe revela daño de $us 355 millones en el caso Botrading, según Alarcón

La Cámara de Diputados aprobó un informe sobre presuntas irregularidades en el caso Botrading, que involucra a funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). El documento propone auditoría forense y fue enviado al Ministerio Público para su investigación.

Carlos Alarcón, diputado por Comunidad Ciudadana (CC), informó que el informe se elaboró en 60 días y contiene pruebas oficiales remitidas por YPFB. Afirmó que ya se detectaron indicios de corrupción que representarían un daño económico de 355 millones de dólares al Estado.

“En 60 días hemos destapado la tapa de la olla y develamos la punta del iceberg. Trabajamos con los testimonios del Ministro de Hidrocarburos y de los altos funcionarios de YPFB”, afirmó el diputado de CC.

El legislador remarcó que, con la aprobación del informe, tanto la Fiscalía como la Contraloría deben ceñirse a los hallazgos documentados, aunque tienen margen para ampliar la investigación y vincular a otros funcionarios de cualquier jerarquía.

El documento instruye a la Contraloría General del Estado a realizar auditorías económicas, financieras, legales, operativas y administrativas. También fue remitido al Ministerio Público, donde ya existe una causa abierta, y al presidente Luis Arce, con el fin de que adopte medidas correctivas.

Reacciones del oficialismo

Desde el Movimiento Al Socialismo (MAS), el diputado José Luis Flores respaldó la necesidad de investigar, aunque defendió el rol que cumple la empresa señalada:“Botrading es un brazo operativo de Yacimientos y lo hemos visto productivo para Bolivia”.

Aseguró que, si se comprueba algún acto de corrupción, corresponde aplicar la ley “como debe ser”.

