Ley de diferimiento podría agravar la crisis y poner en riesgo al sistema financiero, según Monasterio

La ley suspende embargos y reprograma créditos por seis meses, sin condonar deudas. El objetivo es dar alivio a sectores afectados por la crisis y será revisada ahora por el Senado.
12/09/2025 23:57
La Cámara de Diputados aprobó en las últimas horas el proyecto de ley de diferimiento de créditos, una norma que plantea la suspensión de embargo de viviendas y el diferimiento de pagos por seis meses. El oficialismo sostiene que la medida busca aliviar a familias y pequeños negocios afectados por la crisis económica.
Sin embargo, el economista Monasterio advirtió que esta decisión podría generar efectos negativos en el sistema bancario y profundizar aún más la crisis.
“Esto pondrá en riesgo a muchos bancos que están especializados en este tipo de créditos. Es muy peligroso lo que está haciendo el gobierno a semanas de salir”, afirmó.
Monasterio señaló que el sistema financiero refleja la salud de la economía nacional, y que si se ve afectado, se generará un efecto en cadena.
“El sistema financiero expresa la salud de la economía del país, y si tiene problemas, toda la economía los tendrá. Se va a profundizar aún más la crisis que estamos viviendo y lo que nos está heredando el gobierno del MAS”.
El economista propone que, lo mejor sería analizarlo caso por caso y no generalizarlo a través de un diferimiento de crédito.
