"Me dijo que fue su papá": Sujeto es acusado de abusar de su hija de 4 años

En la zona de la Villa Primero de Mayo, donde un hombre es acusado de abusar sexualmente de su hija de tan solo cuatro años de edad durante una visita autorizada.

Según el testimonio de la madre, el acusado —con quien comparte la custodia— se llevó a la niña por dos días. A su regreso, la menor manifestó dolores físicos y le relató a su madre lo que habría ocurrido.

“Mi niña presentaba dolores. Pensé que era estreñimiento. Pero luego me dijo que su papá le había metido un palo. La llevé al pediatra y ahí también le contó lo mismo al médico”, declaró la madre.

El hecho fue puesto en conocimiento de las autoridades y se activaron los protocolos de atención médica y psicológica. En la entrevista realizada por especialistas, la menor habría indicado que su padre le introdujo “algo delgado, de color azul”, confirmando el relato inicial.

La madre también aseguró que el sujeto ya había sido denunciado en 2023 por un hecho similar, pero el caso fue desestimado por falta de pruebas, ya que la niña aún no hablaba con claridad en ese entonces.

“Yo pido que se haga justicia por mi hija. No quiero que esto quede impune como la vez anterior. Me da miedo que lo dejen libre otra vez”, añadió la denunciante.

Mira la programación en Red Uno Play