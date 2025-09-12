[VIDEO] Robó un televisor y se fue caminando como si nada: así actuó un ladrón en Los Lotes

La grabación de la cámara de seguridad, que la denunciante asegura poseer y haber puesto a disposición de la policía, muestra con claridad los movimientos del sospechoso.
Un delincuente fue captado por cámaras de seguridad mientras ingresaba a una vivienda en la zona Santos Dumont, del barrio Magisterio Sur, y escapaba con un televisor envuelto en una sábana. El hecho quedó registrado en vídeo y la propietaria de la casa presentó la denuncia en la EPI-9 de Los Lotes.
Según el testimonio de la afectada, el ladrón forzó la puerta de la vivienda, tomó el televisor —así como otras pertenencias de ella y de su esposo— lo envolvió en una sábana y lo retiró del domicilio como si nada.
“He sufrido el robo de mi televisor, pertenencia de mi esposo y mías, que lo agarren al maleante, tengo videos, está captado el tipo”, relató la víctima.
La grabación de la cámara de seguridad, que la denunciante asegura poseer y haber puesto a disposición de la policía, muestra con claridad los movimientos del sospechoso. Por esa razón la propietaria solicita a la comunidad colaboración para identificar al hombre y dar con su paradero.
En su declaración ante las autoridades, la víctima también denunció una actitud que la dejó sorprendida: según contó, los policías le indicaron que debía intentar detener al delincuente por sus propios medios y luego comunicar el hecho.
A continuación, el video:
