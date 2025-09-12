TEMAS DE HOY:
Robo en Santa Cruz Combustible ilegal Policías en Chile

33ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Arrestan a sospechosos en atraco a librecambista; buscan a extranjeros

La víctima fue amarrada y despojada de 60.000 dólares; la Policía sigue tras la pista de otros implicados.

Charles Muñoz Flores

12/09/2025 17:29

Arrestan a sospechosos en atraco a librecambista; buscan a extranjeros. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Un operativo conjunto de la Policía y la Fiscalía permitió el arresto de tres personas acusadas de participar en el atraco a un librecambista, ocurrido este viernes en la zona norte de la ciudad.

Según el informe oficial, la víctima fue maniata y privada de libertad cuando acudía a realizar una transacción. Fue llevada a un edificio donde los delincuentes lo amarraron antes de huir con al menos 60.000 dólares.

Durante el allanamiento a una tienda comercial, los agentes arrestaron a los tres sospechosos y secuestraron varios teléfonos celulares, incluido el de la víctima, que serán sometidos a pericias técnicas.

“Se investiga un aparente robo, hay tres personas arrestadas y se encontró el teléfono de la víctima”, informó la fiscal Delmy Guzmán.

Las investigaciones preliminares apuntan a la participación de dos ciudadanos venezolanos y una mujer, quienes continúan prófugos. Las autoridades ya revisan las cámaras de seguridad del sector para intentar ubicarlos.

Equipos especiales de la Policía siguen desplegados en diferentes zonas de la ciudad para dar con el paradero de los demás involucrados en el caso.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD