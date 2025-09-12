Arrestan a sospechosos en atraco a librecambista; buscan a extranjeros

Un operativo conjunto de la Policía y la Fiscalía permitió el arresto de tres personas acusadas de participar en el atraco a un librecambista, ocurrido este viernes en la zona norte de la ciudad.

Según el informe oficial, la víctima fue maniata y privada de libertad cuando acudía a realizar una transacción. Fue llevada a un edificio donde los delincuentes lo amarraron antes de huir con al menos 60.000 dólares.

Durante el allanamiento a una tienda comercial, los agentes arrestaron a los tres sospechosos y secuestraron varios teléfonos celulares, incluido el de la víctima, que serán sometidos a pericias técnicas.

“Se investiga un aparente robo, hay tres personas arrestadas y se encontró el teléfono de la víctima”, informó la fiscal Delmy Guzmán.

Las investigaciones preliminares apuntan a la participación de dos ciudadanos venezolanos y una mujer, quienes continúan prófugos. Las autoridades ya revisan las cámaras de seguridad del sector para intentar ubicarlos.

Equipos especiales de la Policía siguen desplegados en diferentes zonas de la ciudad para dar con el paradero de los demás involucrados en el caso.

