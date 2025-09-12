Investigan presunto secuestro en tienda del centro de Santa Cruz

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) se encuentran en el interior de una tienda ubicada en el centro de la ciudad, tras la denuncia de un presunto secuestro que involucraría a ciudadanos de nacionalidad venezolana.

Según información preliminar, los sospechosos habrían privado de libertad a un hombre con el objetivo de exigir una alta suma de dinero a cambio de su liberación. Las autoridades, que trabajan en coordinación con el Ministerio Público, analizan las cámaras de seguridad del local y recaban declaraciones de las personas que se encontraban en el lugar al momento del incidente.

Durante la intervención, se procedió al secuestro de teléfonos celulares y se redujo a varias personas presentes en el local para fines investigativos. Las diligencias buscan esclarecer la participación de los involucrados y determinar la veracidad de la denuncia.

Se espera un reporte oficial sobre los avances del caso, que será dado a conocer en las próximas horas.

Mira la programación en Red Uno Play