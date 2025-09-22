TEMAS DE HOY:
Exfiscal vincula asesinato de abogado con secuestro de una mujer en Guayaramerín

El abogado asesinado representaba legalmente a la familia de la mujer secuestrada el pasado 6 de septiembre y habría estado colaborando activamente con la investigación.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

22/09/2025 9:25

Santa Cruz, Bolivia

El exfiscal departamental de Santa Cruz, Roger Gómez Padilla, relacionó el crimen del abogado Limbert con la desaparición de la comerciante Claudia Alquiza, secuestrada el pasado 6 de septiembre en Guayaramerín. Cinco ciudadanos brasileños están detenidos como presuntos secuestradores, pero la víctima aún no aparece.

“Hay que ver cuál es la causa del secuestro, ¿hay noticias de ese secuestro? ¿Hay hipótesis importantes que se está avanzando con el secuestro donde defendía supuestamente este abogado? No lo sabemos, entonces las cosas van quedando en la impunidad”, declaró Gómez Padilla en una entrevista.

El exfiscal señaló que “algunos colegas abogados agarramos a veces los casos como si fuesen propios y obviamente esto incomoda a la gente que está detrás del crimen, a la gente que está moviendo los hilos de los crímenes de la gente, entonces el profesional abogado siempre está expuesto”.

El exfiscal advierte que “el sicariato ya es un oficio, es una profesión, y acá estamos a merced en las ciudades capitales y en frontera con mayor razón nos sentimos un tema desprotegido”.

Además, Gómez Padilla reiteró la necesidad de que el Estado asuma un control real sobre la seguridad: “Ya sea frontera, ya sean las capitales, la sociedad está ahorita en ascuas. La policía no está dando resultados, y a veces agarran a personas que no tienen nada que ver por dar una respuesta a la sociedad”.

