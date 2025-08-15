"Vi que se lo llevaron": Testigo cuenta cómo fue el secuestro de Baeza

Una trabajadora de una cafetería en el barrio Las Palmas de Santa Cruz develó cómo fue el secuestro de Erick Roberto Baeza Achá, desaparecido desde el 29 de julio. La testigo, quien vio el momento exacto en que hombres vestidos de policías se lo llevaron, relató los detalles de la mañana en que Baeza fue interceptado.

Según el testimonio, a las 8:15 a.m., Baeza Achá, de 45 años, estacionó su vehículo para ir a la cafetería, su lugar habitual de desayuno desde hace más de un año. Un video de las cámaras de seguridad confirmó este momento.

La trabajadora, que lo describió como un hombre “amable” y “carismático” que siempre saludaba, contó que pensó que era una detención policial legítima. “Vi que se lo llevaron, yo quedé asustada. Pensé que era la Policía, que él tenía algún problema con la Policía”, relató.

Baeza, quien se sentaba solo en la misma silla y pedía un “desayuno especial, vegetariano” con café, seguía una rutina diaria. La testigo confirmó que lo hacía prácticamente todas las mañanas, excepto los fines de semana. "El señor estaba bajando, se estacionó al frente, vi que una movilidad vino y lo llevaron", dijo, reviviendo el momento.

Días después, la sorpresa y el miedo se apoderaron de ella y otros testigos al enterarse de que no había sido una detención, sino un secuestro. Hasta el momento, el paradero de Erick Roberto Baeza Achá sigue siendo desconocido. Las autoridades continúan con las investigaciones para dar con su paradero y capturar a los responsables.

