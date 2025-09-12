Policía busca a banda de secuestradores en Ivirgarzama; una niña resultó herida

La Policía continúa con la intensa búsqueda de la peligrosa banda de presuntos secuestradores que la tarde de este jueves intentó raptar a una mujer en Ivirgarzama, Trópico de Cochabamba. El hecho derivó en una violenta balacera con efectivos policiales, dejando como saldo un delincuente fallecido y una niña de cuatro años herida por impacto de bala.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Vanderley Flores, informó que la víctima del secuestro conducía una motocicleta cuando fue interceptada por una camioneta negra sin placas y vidrios polarizados.

“Los ocupantes del vehículo, al percatarse de la presencia policial, abrieron fuego contra nuestros efectivos, poniendo en riesgo la vida e integridad de los servidores públicos”, explicó Flores.

La rápida intervención policial frustró el secuestro, pero los criminales lograron huir en medio del tiroteo. En la persecución, uno de los presuntos delincuentes, identificado como Samuel A. M., con antecedentes por robo agravado y robo de motocicletas, resultó gravemente herido y murió horas después en el Hospital Viedma de Cochabamba.

En medio del operativo, se descubrió que una niña de cuatro años se encontraba en la camioneta utilizada por los criminales. La menor sufrió una herida superficial en el brazo derecho y fue devuelta a su madre tras recibir atención médica en el Hospital de Ivirgarzama.

La Policía continúa con los operativos para dar con el paradero de los otros tres integrantes de la banda, considerados altamente peligrosos. “Estamos desplegando todos los recursos para capturarlos. No vamos a permitir que estos hechos pongan en riesgo la seguridad de la población”, enfatizó el director de la FELCC.

