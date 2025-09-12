Declara la presunta esposa de un líder del PCC que vivía en Bolivia

La presunta esposa de Sergio Luis de Freitas Filho, alias "Mijão", uno de los líderes más importantes del grupo criminal brasileño Primer Comando de la Capital (PCC), declaró este viernes en el marco de una investigación por falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado. La mujer, de nacionalidad boliviana, fue citada por las autoridades para esclarecer su supuesta relación con el criminal.

Un matrimonio que no existe

Según el abogado de la mujer, Oscar Mauricio Palacios, su clienta fue citada en calidad de testigo tras la aparición de un certificado de matrimonio que la vincularía con Freitas. Sin embargo, el letrado afirmó que su equipo legal ha verificado los registros en la ciudad de Santa Cruz y no existe ningún documento oficial que acredite dicha unión.

"Hemos accedido al registro civil para que nos emitan una certificación en cuanto al matrimonio que hubiera contraído mi clienta con este señor, sin embargo, en los registros... no hay ningún certificado de matrimonio que ella hubiera obtenido", explicó Palacios.

¿Manipulación de documentos?

El abogado detalló que la mujer fue liberada de su arresto la noche anterior, ya que las autoridades no encontraron indicios que la señalaran como la autora de los delitos. No obstante, fue citada nuevamente para esta declaración informativa, donde se buscó corroborar si su documentación personal fue manipulada por terceros.

La defensa de la mujer asegura que colaborarán plenamente con las autoridades para esclarecer el caso. Incluso planean presentarse como parte civil para que se investigue a fondo quiénes fueron los responsables de la presunta falsificación de los documentos. "Al parecer han hecho una manipulación de su documentación, por eso se está evidenciando en los registros y archivos tanto del Sereci y del Segip para determinar quienes han sido los autores materiales de este delito consumado", agregó el abogado.

