Un voraz incendio de pastizales y en áreas urbanas puso en zozobra a la población de Guarayos, mientras bomberos se veían acorralados por el avance del fuego impulsado por fuertes ráfagas de viento. Imágenes captadas por drones mostraron cómo las llamas rodeaban incluso a un vehículo de bomberos que trabajaba en primera línea para contener el siniestro.

El fuego, que avanzó rápidamente hacia un barrio habitado, obligó a las familias a improvisar sistemas de defensa: con jarras, baldes y vasos, los vecinos rociaban agua sobre techos y paredes de sus casas de madera y motacú, altamente inflamables.

“La situación es crítica, el fuego está cercano a las casas y las casas son de madera y motacú, que con una chispa se puede arder”, señaló uno de los bomberos presentes en el lugar.

Las autoridades indicaron que el trabajo de control y liquidación del fuego se desarrolló tanto en la zona urbana como en los pastizales aledaños. Bomberos de la Gobernación y del municipio de San Javier lograron contener las llamas a tiempo, evitando daños mayores.

“Se está haciendo trabajo de control en una zona urbana, y liquidación del fuego”, explicó otro bombero mientras coordinaba las labores. La rápida reacción de los vecinos fue decisiva para proteger sus viviendas.

“Me ayudaron los vecinos a echar agua. Si se ardía mi casa, se ardía todo el barrio”, relató un comunario afectado.

Mira la programación en Red Uno Play