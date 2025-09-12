TEMAS DE HOY:
Deportes

“Le golpea la pierna”: Conmebol revela audio del VAR en el penal de Bolivia ante Brasil

La Confederación Sudamericana de Fútbol difundió el audio de la revisión del VAR que determinó el penal a favor de Bolivia en la última fecha de las Eliminatorias. 

Martin Suarez Vargas

12/09/2025 14:01

Captura video del partido de Bolivia y Brasil en el momento del penal. Foto: Conmebol.
Bolivia.

Tras la polémica generada por la sanción de un penal a favor de Bolivia ante Brasil, la Conmebol dio a conocer el audio de la comunicación entre el VAR y el árbitro durante la jugada.

En el audio se escucha que, tras la acción de Roberto Carlos Fernández dentro del área brasileña y la caída del lateral boliviano, los operadores del VAR señalan “posible penal”. Cristian Garay indica “balón” y la jugada continúa, mientras los del VAR siguen revisando las imágenes. Posteriormente, uno de los integrantes vuelve a advertir “le golpea la pierna”, lo que lleva al árbitro a paralizar el partido y revisar la acción en el monitor antes de confirmar la sanción desde los doce pasos.

La decisión y la difusión del audio buscan despejar dudas sobre la polémica jugada que generó debate en distintos países y medios de Sudamérica.

