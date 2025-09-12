El fútbol boliviano suma talento: Isaí Gutiérrez exportado al Vitória Bahía de Brasil

El fútbol boliviano suma un nuevo talento a nivel internacional. Isaí Gutiérrez, de apenas 14 años, fue transferido al Vitória Bahía de Brasil, según informó el director deportivo de Bolivia 2022, Jordi Molá. Gutiérrez es descrito como un jugador habilidoso, con gran perseverancia y destacada trayectoria en competencias juveniles.

“Les presento a Isaí Gutiérrez, el último jugador que Bolivia2022 ha exportado hace unas semanas a Brasil, concretamente al Vitória de Bahía”, indicó Molá. El joven futbolista, que llegó a Bolivia2022 con apenas 6 años, ahora luce la camiseta número 10 en su nuevo equipo, pudiendo desempeñarse como enganche o extremo.

Molá agregó:

“Me atrevo a decir que es el jugador con las características más similares a las de Miguelito: zurdo, muy habilidoso, buen 1x1 y gran visión de juego”.

En un video publicado por el empresario en sus redes sociales, se observa a Gutiérrez demostrando su talento con el balón y destacando en distintas competencias.

