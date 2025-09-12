¡Atención conductores! Conozca los cortes de vías que se aplicarán durante Expocruz 2025

Estamos a 7 días del inicio de la Expocruz 2025, “Una feria para todos”, y Santa Cruz ya ultima detalles de organización y logística. Uno de los puntos clave será el tráfico vehicular en torno al campo ferial, que sufrirá modificaciones durante los días del evento.

La Dirección Departamental de Tránsito informó que, del 19 al 28 de septiembre, entre las 17:00 y la medianoche, se aplicará un plan especial de circulación en la avenida Roca y Coronado, a la altura del segundo anillo.

Durante ese lapso, los carriles funcionarán en un solo sentido, con la siguiente distribución:

Carril norte: exclusivo para vehículos particulares.

exclusivo para vehículos particulares. Carril sur: habilitado para transporte público (micros y taxis), aunque se permitirá también el ingreso de automóviles privados hacia los parqueos frente al predio ferial.

El coronel Edson Rojas, subdirector de Tránsito, explicó que la medida busca evitar congestionamientos y prevenir accidentes:

“El carril que viene del cuarto anillo hacia el segundo se convertirá en vía de un solo sentido, del segundo al cuarto anillo. Las calles perpendiculares serán cerradas con caballetes y personal policial para ordenar la circulación y brindar seguridad”, indicó.

Asimismo, recordó que el operativo se extenderá durante los diez días de feria e instó a vecinos y visitantes a planificar sus recorridos con anticipación.

“Recomendamos a la población atender la señalización y respetar las disposiciones de Tránsito para que todos podamos disfrutar de esta feria internacional sin inconvenientes”, agregó.

La Expocruz 2025, considerada la feria multisectorial más importante de Bolivia y la región, promete una amplia oferta de expositores y actividades, reforzando su lema de este año: “Una feria para todos”.

