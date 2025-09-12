Sube a 10 el número de muertos por explosión de un camión con gas en Ciudad de México

La explosión de un camión de gas en Iztapalapa, Ciudad de México, dejó 10 personas muertas y al menos 54 personas hospitalizadas, informaron autoridades locales este viernes 12 de septiembre.

El siniestro ocurrió el miércoles pasado, cuando un camión que transportaba gas estalló en una zona densamente poblada del oriente de la capital. La alcaldesa Clara Brugada confirmó la nueva cifra de víctimas mortales en entrevista con Radio Fórmula.

“Tenemos 54 personas que continúan todavía en el hospital, 22 que ya fueron dadas de alta y, lamentablemente, diez personas fallecidas”, señaló.

Uno de los fallecidos más recientes fue Jorge Islas Flores, trabajador del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y artista plástico con exposiciones internacionales, según confirmaron medios locales y un comunicado de la institución.

Posible exceso de velocidad, según la fiscalía

De acuerdo con las investigaciones preliminares de la fiscalía capitalina, el vehículo siniestrado circulaba a exceso de velocidad, lo que habría provocado el estallido.

La alcaldesa Brugada anunció que su administración trabaja en una nueva regulación del tránsito de vehículos que transportan combustibles en la ciudad, que alberga a más de 9,2 millones de habitantes.

Tragedias similares en la memoria colectiva

La explosión trajo de nuevo a la memoria otros eventos relacionados con el transporte y almacenamiento de hidrocarburos en México:

En enero de 2019 , una fuga en un ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo , provocó una explosión que dejó 137 muertos .

En 1984, una explosión en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) en San Juan Ixhuatepec causó la muerte de más de 500 personas.

