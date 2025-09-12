Un adulto mayor perdió la vida luego de una discusión en un billar, en Ecuador. El hecho fue captado por las cámaras de seguridad del lugar y muestra el momento en que la víctima cae al suelo tras ser empujada.

Según las imágenes, el adulto mayor, en evidente estado de embriaguez, se acercó a un hombre que se encontraba jugando y comenzó una discusión. En respuesta a la provocación, el otro involucrado le propinó un fuerte empujón.

La víctima cayó de espaldas y golpeó su cabeza contra el piso. Aunque perdió el conocimiento de inmediato, no logró ser reanimado y falleció en el lugar.

El autor del empujón fue aprehendido por las autoridades y se encuentra a la espera de una audiencia para que se determine su situación legal.

