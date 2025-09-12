TEMAS DE HOY:
Robo en Santa Cruz Combustible ilegal Policías en Chile

33ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Cámaras de seguridad registraron la muerte de un adulto mayor en un billar tras ser empujado

La víctima cayó y golpeó su cabeza en el suelo y tras perder el conocimiento falleció en el lugar.

Naira Menacho

12/09/2025 18:16

Foto: RR.SS.
Ecuador

Escuchar esta nota

Un adulto mayor perdió la vida luego de una discusión en un billar, en Ecuador. El hecho fue captado por las cámaras de seguridad del lugar y muestra el momento en que la víctima cae al suelo tras ser empujada.

Según las imágenes, el adulto mayor, en evidente estado de embriaguez, se acercó a un hombre que se encontraba jugando y comenzó una discusión. En respuesta a la provocación, el otro involucrado le propinó un fuerte empujón.

 

La víctima cayó de espaldas y golpeó su cabeza contra el piso. Aunque perdió el conocimiento de inmediato, no logró ser reanimado y falleció en el lugar.

El autor del empujón fue aprehendido por las autoridades y se encuentra a la espera de una audiencia para que se determine su situación legal.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD