India volvió a vivir una tragedia este viernes durante el festival de Ganesh. Al menos cinco personas murieron y más de 20 resultaron heridas cuando un camión atropelló a una multitud en el distrito de Hassan, en el estado de Karnataka.

La multitud participaba de la procesión de Ganesh Visarjan a un costado de la Carretera Nacional Hassan-Mysore 373. Testigos relataron que los asistentes bailaban al costado de la ruta cuando el camionero perdió el control, cruzó la línea divisoria e impactó de lleno contra los devotos.

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran escenas de caos, con personas intentando auxiliar a los heridos mientras otros corrían para ponerse a salvo.

Respuesta de las autoridades

Tras el accidente, la policía y funcionarios administrativos acudieron de inmediato al lugar y organizaron el traslado de los heridos a hospitales cercanos. Según reportes locales, varias personas se encuentran en estado crítico, por lo que el número de víctimas fatales podría aumentar.

El Ministro de Industrias Pesadas y Acero de la Unión, HD Kumaraswamy, expresó en su cuenta de X: “Estoy conmocionado al enterarme de este trágico accidente ocurrido durante la procesión. Muchos devotos perdieron la vida y más de 20 resultaron heridos”.

Investigación en curso

La policía inició una investigación para determinar las causas del siniestro y si el vehículo circulaba con fallas mecánicas o exceso de velocidad. Se espera un informe oficial en las próximas horas.

