Gobierno de Noboa elimina subsidio al diésel: el galón sube de USD 1,80 a USD 2,80

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó este viernes el decreto que elimina el subsidio al diésel, una medida que modifica el precio del galón de USD 1,80 a USD 2,80, según informó el Ejecutivo.

El subsidio representaba un gasto estatal de aproximadamente 1.100 millones de dólares anuales. El gobierno busca redirigir esos recursos hacia bonos de asistencia social y créditos productivos para pequeños agricultores.

“A partir del 12 de diciembre se aplicará un sistema de bandas para protegerse de golpes externos”, indicó una fuente del Ministerio de Economía citada por AFP.

Antecedentes de tensión

Intentos anteriores de modificar los subsidios al combustible derivaron en protestas masivas. Durante los gobiernos de Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023), los ajustes en precios provocaron fuertes movilizaciones, encabezadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Entre 1997 y 2005, la Conaie participó en revueltas que terminaron con la caída de tres presidentes.

Impacto y excepciones

El decreto establece que el nuevo precio de USD 2,80 por galón de diésel regirá hasta el 11 de diciembre. Desde entonces, se aplicará una fórmula variable que considera precios internacionales, con bandas de protección ante fluctuaciones externas.

El gobierno aseguró que el ajuste no afectará al transporte público, aunque no detalló cómo se mantendrá ese subsidio específico.

El Ejecutivo argumenta que el subsidio al diésel favorecía de forma desproporcionada a sectores con mayores ingresos, lo que generaba inequidad en el uso de los recursos públicos.

