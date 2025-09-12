¡Terrible! Esteticista de famosos es acusada de ‘desfigurar’ el rostro a una mujer

Lo que debió ser un tratamiento de belleza, terminó siendo una verdadera pesadilla para una joven que quiso lucir más hermosa y solicitó los servicios de una esteticista de grandes celebridades.

Confiada en los resultados prometidos, la mujer se sometió a los tratamientos, sin embargo, terminó con graves quemaduras que le dejaron marcas de por vida, algo que ella considera, que le ‘desfiguraron el rostro’.

Según la denuncia, la joven pagó decenas de miles de dólares en tratamientos para intentar borrar las secuelas.

Victoria Nelson, contó que todo empezó en 2019, cuando tenía 26 años y buscaba un tratamiento para el acné. Gracias al éxito del procedimiento, el vínculo se afianzó y las sesiones se convirtieron en "mitad cuidado de la piel y mitad terapia". Incluso dice que era como si estuviera con su propia madre.

En abril de 2021, al asistir a su tratamiento facial, la esteticista, le sugirió que se realizara una exfoliación química que no provocaba irritación. Fue entonces que le aplicó una solución líquida en las mejillas y la frente que, de inmediato, le generaron "ardor" y "picazón".

Al quejarse por las molestias, la esteticista le quitó la solución y le dio un ventilador para que se enfriara el rostro.

"Todavía estaba realmente en llamas y un poco confundida acerca de por qué eso dolía tanto. Así que abrí la cámara frontal de mi teléfono y vi lo que parecía una crema blanca o loción blanca, pero muy rápidamente me di cuenta de que, en realidad, era mi piel quemada", cuenta la joven.

La esteticista le aseguró que "estaría bien" y que ella podría resolver el problema en un mes de tratamiento. Sin embargo, pasaron 18 sesiones en 2021 y 12 en 2022, que incluyeron un procedimiento con "microagujas bastante agresivo", que no tuvieron los resultados esperados.

