"Dejá el arma en el piso": El dramático video de la negociación con menor atrincherada en una escuela

Un video que circula en redes sociales muestra el tenso momento en que un oficial de policía negocia con una adolescente de 14 años que se había atrincherado en una escuela en Mendoza, Argentina. El dramático incidente, que mantuvo en vilo a la comunidad, culminó con la menor entregando el arma y siendo trasladada a un hospital.

El hecho ocurrió este miércoles en la escuela Marcelino Blanco. La estudiante ingresó al establecimiento con un arma de fuego, realizó al menos tres disparos al aire y se atrincheró durante varias horas. Afortunadamente, no se reportaron heridos, según informa el portal Crónica.

En el video viralizado, se escucha al policía pedirle con cautela: "Dejá el arma un minuto en el piso". La respuesta de la joven fue un disparo, lo que eleva aún más la tensión de la situación.

Autoridades locales, incluyendo la policía, bomberos y unidades de élite, acudieron de inmediato al lugar para asegurar la zona y evacuar a estudiantes y personal docente. El operativo contó incluso con un helicóptero para el traslado de un equipo de mediadores especializados.

Tras varias horas de negociación, la joven finalmente entregó el arma. Posteriormente fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

El ministro de Educación de Mendoza, Tadeo García Zalazar, reveló que la adolescente habría ingresado a la escuela con la intención de atacar a una maestra, con la frase "Voy a matar a la seño Raquel". Las autoridades ahora investigan cómo la menor obtuvo el arma y las circunstancias que la llevaron a cometer el acto.

Vea el video:

Mira la programación en Red Uno Play