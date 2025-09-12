Incautan más de 700 kilos de droga boliviana en Chile; hay cinco detenidos

Un importante golpe al narcotráfico logró concretar la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) en un operativo, donde se incautaron 797 kilos de droga, armamento de fuego y se detuvo a cinco personas vinculadas a una red internacional de tráfico de estupefacientes.

La droga, de origen boliviano, era ingresada al país a través de la frontera en la región de Antofagasta, donde comenzaba una compleja operación logística que involucraba a ciudadanos chilenos y bolivianos.

Según los antecedentes entregados por las autoridades, la modalidad de trabajo era inusual y altamente estructurada: ciudadanos bolivianos se encargaban de captar a bandas chilenas interesadas en adquirir grandes cantidades de droga, actuando como intermediarios y anotando los pedidos.

El transporte de los estupefacientes era realizado por un equipo de tres personas, liderado por un ciudadano chileno, que fungían como una suerte de "punta de lanza". Este grupo trasladaba la droga hacia la región Metropolitana, donde buscaban establecer una casa de seguridad para iniciar la distribución entre los distintos grupos narcotraficantes que habían encargado el producto.

Durante el operativo, además de los 797 kilos de droga, se logró la incautación de 11 armas de fuego, entre ellas 10 pistolas y un revólver perteneciente al Ejército de Bolivia.

Mira la programación en Red Uno Play