TEMAS DE HOY:
Capturan a un ladrón. PCC en Bolivia Huayna Potosí

28ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Incautan más de 700 kilos de droga boliviana en Chile; hay cinco detenidos

La droga era transportada desde Antofagasta a la región Metropolitana para su distribución por bandas locales.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

11/09/2025 21:55

Chile

Escuchar esta nota

Un importante golpe al narcotráfico logró concretar la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) en un operativo, donde se incautaron 797 kilos de droga, armamento de fuego y se detuvo a cinco personas vinculadas a una red internacional de tráfico de estupefacientes.

La droga, de origen boliviano, era ingresada al país a través de la frontera en la región de Antofagasta, donde comenzaba una compleja operación logística que involucraba a ciudadanos chilenos y bolivianos.

Según los antecedentes entregados por las autoridades, la modalidad de trabajo era inusual y altamente estructurada: ciudadanos bolivianos se encargaban de captar a bandas chilenas interesadas en adquirir grandes cantidades de droga, actuando como intermediarios y anotando los pedidos.

El transporte de los estupefacientes era realizado por un equipo de tres personas, liderado por un ciudadano chileno, que fungían como una suerte de "punta de lanza". Este grupo trasladaba la droga hacia la región Metropolitana, donde buscaban establecer una casa de seguridad para iniciar la distribución entre los distintos grupos narcotraficantes que habían encargado el producto.

Durante el operativo, además de los 797 kilos de droga, se logró la incautación de 11 armas de fuego, entre ellas 10 pistolas y un revólver perteneciente al Ejército de Bolivia.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD