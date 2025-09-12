Vicepresidente J.D. Vance acompañó el féretro de Charlie Kirk hasta Phoenix

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, rindió un emotivo tributo a su amigo y aliado político, Charlie Kirk, al acompañar personalmente su féretro a bordo del Air Force Two. El avión presidencial aterrizó en Phoenix, Arizona, llevando los restos de Kirk a la ciudad donde residía con su familia.

La noticia del gesto del vicepresidente, que resonó en todo el país, fue confirmada por fuentes de la Casa Blanca. Vance canceló su participación en la conmemoración del 9/11 en Nueva York para viajar a Utah, donde Kirk fue asesinado por un francotirador durante un evento universitario.

Un gesto de amistad y respeto

Según la información proporcionada, el vicepresidente y su esposa, Usha, se reunieron primero con la familia de Kirk en Utah. Posteriormente, el Air Force Two fue utilizado para trasladar el ataúd del activista, junto con sus familiares y amigos más cercanos, de regreso a Phoenix.

El gesto de Vance fue interpretado como una muestra de profundo respeto y amistad hacia Kirk. A través de su cuenta en la red social X, el vicepresidente expresó su dolor tras enterarse del atentado, afirmando que "gran parte del éxito que hemos tenido en esta administración se debe directamente a la capacidad de Charlie para organizar y convocar", según reporta Univisión.

Trump asistirá al funeral

El presidente Donald Trump también anunció que asistirá al funeral de Kirk, que se llevará a cabo en Arizona en los próximos días. "Me han pedido que vaya", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca. "Creo que tengo una obligación", agregó, destacando la importancia que Kirk tuvo para el movimiento "Make America Great Again" (MAGA).

A la llegada del Air Force Two a Phoenix, un emotivo altar improvisado con flores, velas, banderas y gorras de MAGA ya se había formado en honor a Kirk, cofundador de la organización conservadora Turning Point USA, cuya sede se encuentra en la ciudad.

La comunidad, en especial la iglesia Dream City, a la que Kirk solía asistir, ha manifestado su luto. Las autoridades, por su parte, continúan la búsqueda del presunto francotirador, ofreciendo una recompensa de 100,000 dólares por información que conduzca a su arresto.

