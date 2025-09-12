Ornella Arredondo y Divertimento vuelven a ser nominados a eliminación

Al finalizar el programa en vivo, la juez Elka Meyer fue la designada para decidir que equipo debía ser el nominado a la gala de nominación del día domingo.

La juez evalúo la presentación, coreografía, interpretación e imitación, por lo que decidió nominar a Ornella Arredondo y la academia “Divertimento”.

“Tomando en cuenta que hubo falta de personaje y mucho error en el tema de la imitación, el equipo que se va a eliminación es Ornella Arredondo y Divertimento”, dijo Meyer.

El equipo se presenta por segunda vez en la gala de eliminación, y esta vez se enfrentará a Sisi Eguez, Marcela Palacios y Ezequiel Serres.

