Ornella Arredondo y Divertimento vuelven a ser nominados a eliminación

El equipo recibió bastantes críticas de los jueces, sobre todo algunas dirigidas hacia su coach.
11/09/2025 23:31
Al finalizar el programa en vivo, la juez Elka Meyer fue la designada para decidir que equipo debía ser el nominado a la gala de nominación del día domingo.
La juez evalúo la presentación, coreografía, interpretación e imitación, por lo que decidió nominar a Ornella Arredondo y la academia “Divertimento”.
“Tomando en cuenta que hubo falta de personaje y mucho error en el tema de la imitación, el equipo que se va a eliminación es Ornella Arredondo y Divertimento”, dijo Meyer.
El equipo se presenta por segunda vez en la gala de eliminación, y esta vez se enfrentará a Sisi Eguez, Marcela Palacios y Ezequiel Serres.
No te pierdas el emocionante programa de este domingo para conocer al equipo que deberá dejar ‘La Gran Batalla’.
