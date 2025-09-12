VIDEO: Motociclista choca y abandona a su novia herida para revisar su moto

Un impactante video captado por cámaras de seguridad y viralizado en redes sociales ha causado indignación. Las imágenes muestran a un motociclista que, tras provocar un accidente al pasarse un semáforo en rojo, ignora a su acompañante herida y se enfoca en revisar su motocicleta.

El accidente ocurrió cuando el joven conductor, a alta velocidad, no respetó la luz roja y terminó chocando contra un vehículo que cruzaba por una vía en Ecuador. El fuerte impacto hizo que tanto él como su acompañante salieran despedidos varios metros.

Lo más alarmante fue la reacción del motociclista tras el accidente. Mientras su novia gritaba de dolor tendida en el asfalto, él se levantó, caminó hacia su moto y comenzó a probar el motor como si nada hubiera pasado. Su falta de empatía generó la furia de miles de usuarios en redes sociales.

Fue un repartidor de delivery quien finalmente se acercó a auxiliar a la joven. Mientras tanto, el conductor del auto implicado en el accidente huyó del lugar.

