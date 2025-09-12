Un helicóptero de Francia se desplegará en Santa Cruz para apoyar la lucha contra los incendios

Bolivia contará con apoyo aéreo francés para enfrentar los incendios forestales que afectan a Santa Cruz. La Embajada de Francia en Bolivia informó que un helicóptero será desplegado con 45 horas de vuelo disponibles, como parte de una iniciativa conjunta entre el Ministerio para Europa y de Asuntos Exteriores francés y la Fundación Airbus.

La aeronave tendrá base de operaciones en San Ignacio de Velasco, una de las zonas más afectadas por el fuego en el oriente del país. El objetivo es reforzar la capacidad de respuesta inmediata y facilitar la coordinación entre medios aéreos y terrestres.

El helicóptero realizará monitoreo aéreo, transporte de personal y recursos hacia zonas críticas. Del total de horas de vuelo, 20 estarán destinadas al desplazamiento logístico y 25 al trabajo operativo dentro del territorio boliviano.

Según el comunicado, esta acción forma parte de la cooperación solidaria entre Francia y Bolivia, enfocada en la protección de ecosistemas y comunidades vulnerables frente a los incendios forestales.

“Esta contribución incrementa la capacidad de respuesta inmediata de los equipos bolivianos”, destaca el documento diplomático.

La intervención también busca evaluar la magnitud de los focos de calor, que continúan activos en varias provincias del departamento de Santa Cruz.

Mire el comunicado de la embajada de Francia en Bolivia:

Mira la programación en Red Uno Play