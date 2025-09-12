Helicóptero chileno llega a Bolivia para combatir incendios en la Chiquitania

En un gesto de cooperación internacional, un helicóptero Airbus proveniente de Chile arribó a Bolivia para sumarse a los esfuerzos de mitigación de los incendios forestales que afectan al departamento de Santa Cruz. La aeronave, que aterrizó en el aeropuerto de El Trompillo, fortalecerá la lucha contra el fuego que se concentra en la región de la Chiquitania.

Un solo incendio activo y monitoreo constante

Según informó el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, la situación en la zona ha mejorado significativamente. A la fecha, solo se mantiene un incendio activo en el municipio de Concepción, mientras que el resto de los focos de calor en parques clave como el ANMI San Matías y el Noel Kempff Mercado fueron controlados.

"El único incendio en este momento reportado oficialmente es el que está en Concepción", señaló Calvimontes en una conferencia de prensa, al tiempo que anunció que se ha desplegado personal y se ha habilitado un campamento para combatir el fuego en esa área. Las recientes lluvias también han sido un factor determinante para contener los incendios.

Apoyo estratégico para zonas clave

El helicóptero chileno será trasladado al municipio de San Ignacio de Velasco para operar bajo el mando del Batallón de Bomberos Forestales. Su misión principal será la vigilancia y el control en el Parque Noel Kempff Mercado y la meseta de Caparuch, una zona de gran importancia ecológica.

El piloto chileno, Eduardo Boisset, explicó que la aeronave está equipada para cargar mil litros de agua, lo que le permite lanzar descargas de manera estratégica. Sin embargo, esto requiere recargar combustible cada hora y media. Esta ayuda, coordinada con el Gobierno de Francia a través de la Fundación Airbus, es una de las primeras en llegar y demuestra el apoyo internacional ante la emergencia ambiental.

Calvimontes confirmó que el helicóptero se sumará a otras dos aeronaves que ya están operando en la zona y anunció que se planificará el movimiento de los tres helicópteros para atender cualquier nuevo foco que pueda surgir.

