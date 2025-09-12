“Hace tres meses que no llueve”: Guarayos evalúa declararse en desastre por incendios y sequía

La emergencia por los incendios forestales en el municipio de Ascensión de Guarayos podría escalar a una declaratoria de desastre, advirtió el concejal Robert Shock, al confirmar que la sequía y el fuego están provocando graves afectaciones en la región.

“Hoy día estamos haciendo la evaluación para ya declararnos en desastre. Aguardamos todavía toda esa información que sea compilada para saber los daños y necesidades que tenemos. Hasta ahora hemos visto pastura, bosque y algunos productores afectados, pero aún no tenemos cifras exactas”, explicó Shock en entrevista con El Mañanero.

El concejal lamentó que los focos de calor controlados en semanas pasadas hayan aumentado de manera alarmante y se convirtieran en incendios activos.

“Hace casi tres meses que no llueve en el municipio de Ascensión de Guarayos y, además, persiste la irresponsabilidad de mucha gente que no comprende. Los focos de calor son antrópicos, los incendios son provocados”, subrayó.

Entre las primeras afectaciones reportadas figuran pérdidas de pastizales y cultivos, lo que golpea directamente a los productores ganaderos y agricultores. En paralelo, la escasez de agua es un problema urgente.

“Estamos distribuyendo agua para consumo humano y animal en el marco de la declaratoria de emergencia”, añadió.

Las autoridades locales esperan concluir el análisis de daños y necesidades en las próximas horas para definir si corresponde pasar de la emergencia a una declaratoria oficial de desastre.

“Ojalá no lleguemos a la declaratoria de desastre”, concluyó Shock, aunque admitió que la situación sigue siendo crítica.

