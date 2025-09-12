¡Atención! Alcaldía de La Paz pondrá en marcha desde este lunes los parqueos tarifados

El municipio de La Paz pondrá en marcha el servicio de parqueos públicos tarifados este lunes 15 de septiembre, luego de concluir con la fase de prueba piloto en distintas zonas de la ciudad, informó el director de Actividades Económicas, Promoción, Inversión y Turismo, Américo Gemio.

Los parqueos estarán habilitados en Calacoto, Miraflores, Obrajes y Sopocachi, sectores considerados de alta demanda vehicular en la ciudad.

“Habiendo concluido la etapa de prueba piloto, la etapa de análisis de datos (...), las empresas han recibido ya la orden de proceder y están listas para operar”, afirmó Gemio.

Según explicó la autoridad edil, el propósito de esta medida es mejorar la circulación vehicular, ya que el estacionamiento irregular en calles genera frecuentes embotellamientos en diferentes sectores de la ciudad.

Gemio también destacó que los ingresos obtenidos por el uso de los parqueos tarifados serán destinados a obras en beneficio de la población.

