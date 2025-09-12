TEMAS DE HOY:
¡Atención! Alcaldía de La Paz pondrá en marcha desde este lunes los parqueos tarifados

La medida busca mejorar la circulación y evitar el estacionamiento irregular en zonas de alta demanda de la ciudad.

Jhovana Cahuasa

12/09/2025 19:43

Foto: Agencia Municipal de Noticias
La Paz

El municipio de La Paz pondrá en marcha el servicio de parqueos públicos tarifados este lunes 15 de septiembre, luego de concluir con la fase de prueba piloto en distintas zonas de la ciudad, informó el director de Actividades Económicas, Promoción, Inversión y Turismo, Américo Gemio.

Los parqueos estarán habilitados en Calacoto, Miraflores, Obrajes y Sopocachi, sectores considerados de alta demanda vehicular en la ciudad.

“Habiendo concluido la etapa de prueba piloto, la etapa de análisis de datos (...), las empresas han recibido ya la orden de proceder y están listas para operar”, afirmó Gemio.

Según explicó la autoridad edil, el propósito de esta medida es mejorar la circulación vehicular, ya que el estacionamiento irregular en calles genera frecuentes embotellamientos en diferentes sectores de la ciudad.

Gemio también destacó que los ingresos obtenidos por el uso de los parqueos tarifados serán destinados a obras en beneficio de la población.

 

 

