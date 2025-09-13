Minibús del transporte público se incendia en un surtidor en Montero

Un minibús del transporte público se incendió mientras cargaba gas en un surtidor en el municipio de Montero. El siniestro no pasó a mayores gracias a la pronta actuación de los trabajadores de la estación de servicio. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Policía investigan los motivos del incendio.

Según los responsables del surtidor, el vehículo realizó la carga de manera normal y cuando terminó la carga comenzó a arder.

“Desconocemos los motivos porque no tenemos conocimiento del cómo era la mecánica del vehículo, pero tras el hecho, el personal operativo actuó como corresponde con los procedimientos que nos norman”, afirmó Eliana González, jefe de operaciones del surtidor.

El conductor del vehículo fue afectado por el fuego de manera leve y tampoco se reportaron trabajadores heridos. La policía se hizo presente en el lugar para investigar las causas.

Entre tanto, el vehículo quedó totalmente calcinado e incluso se reportó que parte de la infraestructura de la estación de servicio resultó afectada.

El vehículo fue trasladado a las dependencias de tránsito y las Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Policía realizan las investigaciones correspondientes para conocer qué habría ocasionado el incendio.

Mira la programación en Red Uno Play