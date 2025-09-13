Productor perdió Bs 21 mil tras ser estafado con falsa venta de diésel

Un productor agrícola fue víctima de una estafa luego de transferir 21.000 bolivianos a través de un código QR para la supuesta compra de 5.000 litros de diésel. El combustible nunca llegó, y hasta la fecha el dinero no ha sido devuelto.

La víctima, desesperada por conseguir combustible para sus actividades agrícolas, recurrió a uno de sus trabajadores para que le ayudara a encontrar diésel. Este trabajador, a su vez, consiguió el contacto de dos personas que ofrecían venderle el carburante.

“Mediante un código QR, estas personas solicitaron el pago anticipado de 21.000 bolivianos, bajo el compromiso de entregar 5.000 litros de diésel. Sin embargo, luego del pago, no solo el combustible no fue entregado, sino que tampoco devolvieron el dinero”, explicó el abogado de la víctima.

Según indicó el abogado, fue una mujer identificada como Katia Romina Salses Calderón quien facilitó el código QR para el pago y quien ahora enfrenta una imputación formal por el delito de estafa.

Este jueves estaba programada una audiencia de medidas cautelares en el Juzgado Décimo de Instrucción Cautelar de Cochabamba. Sin embargo, la imputada no se presentó, lo que ha generado aún más preocupación para la parte denunciante.

Las autoridades continúan con la investigación del caso y no se descarta que haya más personas implicadas en esta red de estafa.

