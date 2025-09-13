Bomberos trabajaron arduamente para sofocar fuego en Guarayos.

Un incendio de pastizales en el municipio de Guarayos provocó una intensa movilización de bomberos y vecinos, luego de que las llamas se aproximaran peligrosamente a zonas habitadas.

El fuego, favorecido por fuertes ráfagas de viento, avanzó hacia al menos un barrio residencial, donde varias viviendas de madera y motacú, materiales altamente inflamables, estaban en riesgo.

“La situación es crítica, el fuego está cercano a las casas y las casas son de madera y motacú, que con una chispa se puede arder”, señaló uno de los bomberos presentes en el lugar.

Las autoridades indicaron que el trabajo de control y liquidación del fuego se desarrolló tanto en la zona urbana como en los pastizales aledaños. Bomberos de la Gobernación y del municipio de San Javier lograron contener las llamas a tiempo, evitando daños mayores.

“Se está haciendo trabajo de control en una zona urbana, y liquidación del fuego”, explicó otro bombero mientras coordinaba las labores. La rápida reacción de los vecinos fue decisiva para proteger sus viviendas.

“Me ayudaron los vecinos a echar agua. Si se ardía mi casa, se ardía todo el barrio”, relató un comunario afectado.

