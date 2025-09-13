“Necesitamos ayuda”: Sequía e incendios golpean a los ganaderos de Guarayos

La Asociación de Ganaderos de Guarayos (Agagua) informó que entre 15 a 20 propiedades ya han sido afectadas directamente por las llamas. El fuego ha destruido pastizales, dejando sin alimento al ganado, y los pozos se están secando.

“Al no tener pasto, el ganado se enflaquece. Necesitamos ayuda para esos ganaderos afectados por el fuego”, declaró Gualberto Medina, director de Agagua.

Las condiciones son extremas. La vegetación seca funciona como combustible y dificulta los esfuerzos por controlar los focos activos. “Ahora todo está seco, esto es como gasolina. Todo arde y no hay cómo controlarla”, explicó uno de los ganaderos afectados.

Además de los incendios, la prolongada sequía ya ha afectado a unos 120 ganaderos. Muchos no cuentan con sistemas de reserva y los pozos de agua están dejando de funcionar.

Desde el sector ganadero solicitan al Gobierno nacional, la Gobernación de Santa Cruz y autoridades locales la dotación de forraje, agua en cisternas y apoyo técnico para evitar mayores pérdidas.

