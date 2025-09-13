TEMAS DE HOY:
¿A cuánto se cotiza el dólar paralelo este sábado, 13 de septiembre en Bolivia?

¡Variaciones en el dólar paralelo! se registran en esta jornada en Bolivia según plataformas digitales.

Charles Muñoz Flores

13/09/2025 7:31

Según datos emitidos este sábado 13 de septiembre de 2025, por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en el mercado paralelo con un precio a la venta de 12.32 (BOB), y un precio de compra de 12.70 (BOB).

La cotización del tipo de cambio para la venta en relación a la pasada jornada de viernes sufrió variaciones y un ascenso puesto que el dólar paralelo se registraba a la venta en 12.91 (BOB), y hoy se registra en 12.32 (BOB).

En tanto, la cifra para la compra registraba la pasada jornada en 12.45 (BOB) y hoy se registra en 12.70 (BOB).

La moneda extranjera en su cotización paralela, sufrió algunos cambios en estas últimas semanas, en comparación a las cifras registradas el mes de mayo, que incluso llegó en su cotización a 20 (BOB), por cada dólar.

Por otro lado, según datos obtenidos por el sitio https://bolivianblue.net/#google_vignette, el dólar blue boliviano que se actualiza cada 15 minutos, cotiza este viernes una variación, ya que a la compra se registra en 12.68 (BOB), y 12.65 (BOB), para la venta.

La dinámica del dólar paralelo es un indicador seguido de cerca por la población boliviana, dadas las restricciones en el acceso a la moneda estadounidense a través de canales oficiales.

