TEMAS DE HOY:
estafas múltiples caso joker Abusador de menores

29ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Aprehenden a una pareja acusada de realizar estafas múltiples y millonarias en El Alto

Al menos son diez las víctimas que entregaron montos entre $us 10.000 y Bs 50.000 a la pareja, para que puedan importar vehículos y maquinaria desde Chile. Piden cárcel para los estafadores y devolución del dinero.

Red Uno de Bolivia

12/09/2025 21:38

Foto: Red Uno
El Alto

Escuchar esta nota

La Policía procedió a la aprehensión de una pareja, acusada de cobrar cerca de 50.000 bolivianos a varias personas como adelanto para importar vehículos y maquinaria desde Chile.

Ambas personas se encuentran aprehendidas por el delito de estafa, habrían pedido dinero a las víctimas.

“Mi sobrino lo conocía, le dio 50.000 bolivianos para que se lo traiga una movilidad de Chile, lamentablemente entregó todos sus ahorros y lo estafaron”, manifestó entre lágrimas la tía de uno de los afectados.

Otra persona denunció que su hijo fue afectado, la pareja habría pedido 10.000 dólares, para importar un vehículo y después desaparecieron sin cumplir lo acordado, piden a las autoridades la pena máxima para la pareja, y la devolución del dinero.

Al momento serían 10 las personas afectadas por los presuntos estafadores, no se descarta que exista más víctimas.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD