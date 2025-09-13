Aprehenden a una pareja acusada de realizar estafas múltiples y millonarias en El Alto

La Policía procedió a la aprehensión de una pareja, acusada de cobrar cerca de 50.000 bolivianos a varias personas como adelanto para importar vehículos y maquinaria desde Chile.

Ambas personas se encuentran aprehendidas por el delito de estafa, habrían pedido dinero a las víctimas.

“Mi sobrino lo conocía, le dio 50.000 bolivianos para que se lo traiga una movilidad de Chile, lamentablemente entregó todos sus ahorros y lo estafaron”, manifestó entre lágrimas la tía de uno de los afectados.

Otra persona denunció que su hijo fue afectado, la pareja habría pedido 10.000 dólares, para importar un vehículo y después desaparecieron sin cumplir lo acordado, piden a las autoridades la pena máxima para la pareja, y la devolución del dinero.

Al momento serían 10 las personas afectadas por los presuntos estafadores, no se descarta que exista más víctimas.

