Aprehenden a una pareja acusada de realizar estafas múltiples y millonarias en El Alto

Al menos son diez las víctimas que entregaron montos entre $us 10.000 y Bs 50.000 a la pareja, para que puedan importar vehículos y maquinaria desde Chile. Piden cárcel para los estafadores y devolución del dinero.
12/09/2025 21:38
La Policía procedió a la aprehensión de una pareja, acusada de cobrar cerca de 50.000 bolivianos a varias personas como adelanto para importar vehículos y maquinaria desde Chile.
Ambas personas se encuentran aprehendidas por el delito de estafa, habrían pedido dinero a las víctimas.
“Mi sobrino lo conocía, le dio 50.000 bolivianos para que se lo traiga una movilidad de Chile, lamentablemente entregó todos sus ahorros y lo estafaron”, manifestó entre lágrimas la tía de uno de los afectados.
Otra persona denunció que su hijo fue afectado, la pareja habría pedido 10.000 dólares, para importar un vehículo y después desaparecieron sin cumplir lo acordado, piden a las autoridades la pena máxima para la pareja, y la devolución del dinero.
Al momento serían 10 las personas afectadas por los presuntos estafadores, no se descarta que exista más víctimas.
