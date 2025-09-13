Aprehenden a sujeto por abusar de menores que captaba en un juego en línea

La Policía aprehendió a un hombre acusado de violar a una menor de 15 años, a quien contactó a través de Roblox, un popular juego en línea. El sujeto, que se hacía pasar por un adolescente, es sospechoso de haber agredido sexualmente a varias menores.

La trampa en el mundo virtual

La tía de la víctima, quien denunció el caso, explicó que el agresor se infiltró en un grupo de WhatsApp de Roblox con miembros de varios países, entre ellos Perú, Colombia y Bolivia. Cuando su sobrina se identificó como boliviana, el hombre la contactó directamente.

Tras ganarse su confianza, el sujeto la citó en persona. "Él abusó de mi sobrina y hay videos, hay pruebas donde él la graba", aseguró la tía, revelando que el agresor incluso le envió fotos a la menor de un alojamiento, mostrando que le estaba esperando con comida.

Un rescate arriesgado

La familia de la menor ideó un plan para capturar al hombre. La tía y su hermano se hicieron pasar por una pareja y siguieron a la menor hasta el lugar donde tenía que encontrarse con el sospechoso.

"Entramos, estábamos a unos 5 o 6 pasos de distancia de mi sobrina, para que el sujeto no se escape", relató la tía, cuya valiente acción permitió la aprehensión del agresor.

Sospecha de más víctimas y pedido de justicia

Según el testimonio de la tía, el hombre grababa a sus víctimas durante los ataques. "Al parecer, a este hombre creo que le gusta grabar a sus víctimas teniendo relaciones sexuales, así dopadas, porque, según tengo entendido, son como unas 6 a 7 niñas más que él abusó de ellas", afirmó.

La familia exige justicia y pide la pena máxima para el agresor, con el objetivo de proteger a otras posibles víctimas. "Pido justicia para mi sobrina y no quiero que salga ese tipo".

