Tras la muerte de un bebé con fiebre y convulsiones en centro de salud, vecinos exigen investigación

La muerte de un bebé que llegó con fiebre alta y convulsiones a un centro de salud del Plan 3.000 generó indignación y preocupación en la comunidad, que ahora exige una investigación exhaustiva y una inspección de todos los centros médicos de la zona.

Muerte de bebé desata indignación

El trágico suceso ocurrió cuando un bebé fue llevado de emergencia a un centro de salud en el Plan 3.000, sufriendo de fiebre muy alta y convulsiones. Lamentablemente, el pequeño falleció poco después de su llegada, lo que provocó una fuerte reacción entre los vecinos.

"La verdad que esto es muy preocupante", declaró el secretario de Seguridad Ciudadana de la Fejuve y dirigente del Distrito 8 del Plan 3000. El representante expresó su frustración por la calidad de la atención médica en la zona. "No solamente pasa en un centro de salud, en todos los centros de salud los atienden como les da la gana. Peor si es un bebé, deberían acudir más bien al auxilio para que ese bebé siga en este mundo, no arriesgando su vida", afirmó.

Piden inspección y justicia

Una vecina, que también es paciente en el centro de salud, manifestó su molestia por la falta de respuesta rápida. "Eso lo veo muy mal porque ellos debían ayudar a los niños. Es un niño que no tiene la culpa de nada. Realmente debían atenderlo rápido, pero, la atención es pésima", dijo.

Vecinos piden una acción inmediata y una inspección detallada para evitar que tragedias como esta se repitan. Los dirigentes de la zona hicieron un llamado directo a las autoridades de salud, pidiéndoles que salgan de sus oficinas e inspeccionen los centros médicos. "Que vaya el secretario general de todos los hospitales o los médicos de salud, que salga de su oficina, trabaje, vaya a dar una inspección a todos los hospitales, a los centros de salud", exigió el dirigente.

Mira la programación en Red Uno Play