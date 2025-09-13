TEMAS DE HOY:
Policial

¡Imágenes sensibles! Muere una vendedora de frutas tras choque entre dos vehículos en Santa Cruz

Tres personas más resultaron heridas, entre ellas una mujer embarazada y una compradora que se encontraba en el lugar, así como el conductor del vehículo negro.

Charles Muñoz Flores

13/09/2025 8:49

Vendedora de frutas muere, tras choque entre vehículos. FOTO: Captura de pantalla. Composición CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Vecinos y transeúntes de la calle Alameda Junín, entre primer y segundo anillo de Santa Cruz, fueron testigos de un trágico accidente ocurrido la tarde del viernes, que terminó con la vida de una vendedora de frutas reconocida en la zona por su puesto ambulante. El hecho quedó registrado por cámaras de vigilancia.

El accidente involucró a dos vehículos, los cuales colisionaron violentamente en una de las intersecciones de esta calle. La fuerza del impacto arrastró a la mujer junto con su carrito de frutas, provocando su muerte a pesar de que fue trasladada de urgencia a una clínica de la capital cruceña según reportes.

Tres personas más resultaron heridas, entre ellas una mujer embarazada y una compradora que se encontraba en el lugar, así como el conductor del vehículo negro.

Las víctimas fueron atendidas por personal médico, mientras que efectivos de la Unidad Operativa de Tránsito iniciaron las investigaciones para esclarecer las causas del accidente.

Imágenes sensibles:

