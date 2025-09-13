Maduro convoca a venezolanos alistados a los cuarteles para aprender "a disparar"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó este viernes a todos los venezolanos alistados en la reserva, milicianos y jóvenes inscritos a presentarse durante el fin de semana en los cuarteles del país para recibir adiestramiento militar y práctica de tiro.

“El pueblo a sus cuarteles para recibir adiestramiento y aprender a disparar para la defensa de la patria”, afirmó Maduro durante un acto transmitido por la televisión estatal desde Caracas.

El llamado se da en medio del despliegue de ocho buques estadounidenses en el Caribe sur, parte de operativos antidrogas, según Washington. Aunque no hay amenazas directas hacia Venezuela, Maduro sostiene que existe un "asedio disfrazado" por parte de EE.UU.

Despliegue militar y entrenamiento civil

El mandatario ordenó el envío de 25.000 efectivos militares a zonas fronterizas con Colombia y el Caribe. Además, llamó a más ciudadanos a integrarse a la Milicia Bolivariana, una fuerza compuesta principalmente por civiles que responde al gobierno.

“Fusiles, tanques y misiles se movilizaron a lo largo y ancho del país. El que quiera la paz, prepárese para defenderla”, proclamó.

Maduro indicó que el entrenamiento se realizará en 312 unidades militares distribuidas por el país.

¿Qué es la Milicia Bolivariana?

Según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), la Milicia Bolivariana cuenta con unos 212.000 integrantes. Sin embargo, generales retirados consultados por AFP estiman que solo 30.000 están bien entrenados y armados. La mayoría serían jubilados, empleados públicos y miembros del PSUV.

El llamado se realizó en el marco de un acto de juventud del oficialismo, que incluyó música y ambiente festivo antes del discurso.

