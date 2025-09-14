Envían a Palmasola a sujeto que abusó a menor que conoció en un juego en línea

Un hombre fue enviado con detención preventiva al penal de Palmasola por un periodo de 180 días, acusado de violar a una menor de 15 años a quien conoció a través de un juego en línea.

Según la fiscal asignada al caso, el imputado afirmó que la relación con la víctima fue "consensuada". Sin embargo, la madre de la menor ha refutado esta versión, asegurando que su hija se encontraba en una situación de total vulnerabilidad, ya que vivía con su padre.

Las autoridades han iniciado un proceso de investigación para esclarecer el hecho. Se ha ordenado la extracción de información del teléfono celular del acusado, así como la revisión de las grabaciones del alojamiento donde habría ocurrido la violación.

La fiscal también señaló que, por el momento, no se han encontrado antecedentes penales del imputado, aunque se están realizando las verificaciones correspondientes y se investiga si podría haber otras víctimas.

