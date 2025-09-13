El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, exigió este viernes una investigación profunda y sin restricciones sobre las presuntas irregularidades cometidas por la empresa estatal Botrading, subsidiaria de YPFB, por posibles sobreprecios, irregularidades y una "empresa fantasma" en Paraguay,

“Todo lo que ha sucedido en estos 20 años del Movimiento al Socialismo debe investigarse a fondo y no se debe descartar nada”, afirmó. Para el líder cívico, la estructura de corrupción se habría consolidado mediante redes de poder y negocios encubiertos.

El presidente cívico denunció que el supuesto beneficio para el Estado en realidad encubría daño económico y desabastecimiento de combustible. “Se ha demostrado que los únicos perjudicados somos todos los ciudadanos, primero por el robo de dinero, y segundo por la falta de combustible que afecta nuestra economía y nuestro día a día”, señaló.

Como medida urgente, Cochamanidis demandó la emisión de alertas migratorias para todos los funcionarios actuales y anteriores, con el fin de evitar fugas mientras se desarrollan las investigaciones. “No podemos permitir que huyan o que esto quede en la impunidad”, advirtió.

Asimismo, criticó la conformación de lo que denominó “clanes familiares” dentro del aparato estatal, donde los negocios públicos habrían sido manejados como empresas privadas, beneficiando a círculos cercanos al poder.

Finalmente, Cochamanidis subrayó que será el sistema judicial quien defina las responsabilidades, pero dejó en claro que la sociedad civil estará vigilante para que este caso no quede impune.

