TEMAS DE HOY:
accidente deja dos muertos Narcotráfico Trópico de Cochabamba

32ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Chicho Medina no pudo y cayó ante el serbio Torodovic en la UFC

El boliviano inició bien pero al final terminó cayendo por sumisión.

Martin Suarez Vargas

13/09/2025 18:04

Chicho Medina, contra Dusko Torodovic. Foto: Internet.
San Antonio, Texas.

Escuchar esta nota

El peleador boliviano José “Chicho” Medina no pudo imponerse y terminó cayendo en el primer asalto ante el serbio Dusko Torodovic en la UFC, en un combate que había comenzado parejo en los primeros minutos.

Medina logró conectar un golpe certero en la ceja de su rival, que le provocó un corte visible y lo hizo sangrar. Además, el boliviano acertó varias combinaciones de puños que complicaron por momentos al serbio.

Sin embargo, con el correr del asalto, Torodovic ajustó su estrategia y llevó contra la reja al boliviano con una serie de llaves que limitaron sus movimientos. En una de esas acciones, sorprendió a Medina y lo derribó, aprovechando para inmovilizarlo y forzar la rendición por sumisión.

De esta manera, Chicho Medina sufrió su tercera derrota consecutiva en la UFC, sin poder sumar aún una victoria en la máxima organización de artes marciales mixtas.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Danzarte 2025

23:15

Uno de película

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Uno de película

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

Danzarte 2025

23:15

Uno de película

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Uno de película

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD