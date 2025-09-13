Chicho Medina no pudo y cayó ante el serbio Torodovic en la UFC

El peleador boliviano José “Chicho” Medina no pudo imponerse y terminó cayendo en el primer asalto ante el serbio Dusko Torodovic en la UFC, en un combate que había comenzado parejo en los primeros minutos.

Medina logró conectar un golpe certero en la ceja de su rival, que le provocó un corte visible y lo hizo sangrar. Además, el boliviano acertó varias combinaciones de puños que complicaron por momentos al serbio.

Sin embargo, con el correr del asalto, Torodovic ajustó su estrategia y llevó contra la reja al boliviano con una serie de llaves que limitaron sus movimientos. En una de esas acciones, sorprendió a Medina y lo derribó, aprovechando para inmovilizarlo y forzar la rendición por sumisión.

De esta manera, Chicho Medina sufrió su tercera derrota consecutiva en la UFC, sin poder sumar aún una victoria en la máxima organización de artes marciales mixtas.

