El fútbol está de luto: dos jugadores son asesinados en un ataque armado en Ecuador

La noche del miércoles, un grupo de atacantes disfrazados de policías abrió fuego de manera indiscriminada en la ciudad de Manta. En el tiroteo murieron de inmediato cuatro personas, entre ellas el recién fichado Maicol Valencia, quien había sido presentado ese mismo día como refuerzo de Exapromo Costa FC. Su compañero Leandro Yepez resultó gravemente herido y, pese a los esfuerzos médicos, falleció dos días después.

Horas antes del ataque, el club había anunciado con entusiasmo la incorporación de ambos futbolistas en sus redes sociales. La tragedia golpeó de lleno al equipo, que expresó su dolor en un comunicado: “Hoy el destino nos arrebata tu presencia de la manera más injusta (…) lamentamos profundamente la partida de nuestro jugador Maicol Valencia”. Posteriormente, tras confirmarse la muerte de Yepez, el club agregó:

“El fútbol está de luto”.

En total, cinco personas perdieron la vida en el atentado, que generó conmoción y rechazo en el ámbito deportivo y social de Ecuador. Exapromo Costa FC pidió respeto en este momento de duelo y condenó enérgicamente la violencia que enlutó al deporte.

Mira la programación en Red Uno Play