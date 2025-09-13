“Este tipo de eventos puede tener réplicas": Sismo en Cochabamba generó alarma en la población

Un sismo superficial sorprendió esta mañana a los ciudadanos de Cochabamba, generando preocupación en diversas zonas del departamento. El evento sísmico fue confirmado por el Observatorio San Calixto, que precisó que el movimiento telúrico ocurrió a las 7:41 a.m. y tuvo una profundidad de 19.9 kilómetros, con epicentro en la provincia Esteban Arce.

Según informó el ingeniero Walter Arce, especialista del Observatorio, si bien no se han registrado daños materiales ni personales hasta el momento, el sismo fue fuertemente sentido en varias zonas, especialmente en la ciudad de Coquimbo, donde varios habitantes reportaron la sacudida a través de redes sociales.

“Este tipo de eventos puede tener réplicas. Hasta ahora no se ha registrado ninguna, pero estamos monitoreando constantemente la actividad en la región”, explicó Arce en declaraciones brindadas esta mañana.

Aunque no ha sido el temblor más fuerte del año —ya que anteriormente se registraron sismos de hasta 4.9 grados en el centro del país—, este evento generó especial alerta por su baja profundidad, lo que incrementa la sensación de movimiento en la superficie.

Las autoridades piden a la población mantener la calma, informarse por canales oficiales y estar atentos a cualquier posible réplica en las próximas horas.

El equipo del Observatorio San Calixto continúa realizando el análisis técnico del fenómeno y se espera un informe detallado en el transcurso del día.

