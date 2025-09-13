El árbitro polémico Kevin Ortega, dirigirá el duelo Bolívar Vs Atlético Mineiro

El compromiso del próximo miércoles ya tiene juez designado, se trata del polémico Kevin Ortega Pimentel, árbitro peruano de 33 años de edad. Ortega ya estuvo al mando de partidos de Bolívar contra otros rivales y también de compromisos de la selección boliviana, dejando antecedentes poco agradables para los hinchas celestes.

En la Copa Sudamericana 2023, Ortega dirigió dos encuentros de la Academia: Barcelona vs Bolívar (2-1) en Ecuador, donde sancionó dos penales en contra del conjunto paceño —ninguno fue convertido—, y Atlético Paranaense vs Bolívar (2-0) en Brasil, en el que también cobró una pena máxima contra los bolivianos.

Las polémicas no se limitan a Bolívar. En 2022 fue protagonista de un episodio recordado con Always Ready, cuando pitó un penal inexistente a favor de Boca Juniors, lo que derivó en la victoria de los argentinos (0-1). Incluso antes de ese encuentro, la banda roja denunció que Ortega habría recibido regalos de gente vinculada a Boca.

El duelo entre Bolívar y Atlético Mineiro se jugará este miércoles a las 18:00 en el estadio Hernando Siles de La Paz. Ortega estará acompañado en las bandas por sus compatriotas Michael Orue y Jesús Sánchez, habituales colaboradores en partidos internacionales. Joel Alarcón, también de Perú, será el encargado del videoarbitraje (VAR).

La revancha entre Atlético Mineiro y Bolívar está programada para el miércoles 24. El ganador de la llave avanzará a las semifinales de la Copa Sudamericana.

