Matan a una mujer con múltiples cuchillos y detienen a su hijo en EEUU

Una mujer de 59 años fue encontrada brutalmente asesinada en su vivienda de Long Island, Estados Unidos con múltiples cuchillos clavados en el cuerpo. El principal sospechoso del crimen es su propio hijo, quien ya fue detenido.

La víctima fue identificada como Melida Velásquez, quien había regresado recientemente de un viaje a El Salvador. El martes por la tarde, cerca de las 17:30, la policía local acudió al domicilio tras un llamado de emergencia y se encontró con una escena macabra: el cuerpo de la mujer yacía sin vida con varios cuchillos incrustados.

El presunto autor del crimen es su hijo, Jason Kurumoglu, de 33 años, quien fue arrestado y acusado de femicidio por el Tribunal de Distrito del Condado de Suffolk. Hasta el momento, no se conocen los motivos detrás del asesinato y la investigación sigue en curso.

Vecinos del lugar manifestaron su conmoción. “Nunca hemos tenido algo así en el vecindario”, declaró uno de ellos. Otro relató que la mujer “acababa de regresar de El Salvador la semana pasada”.

La comunidad también expresó su dolor. La Iglesia Adventista Salem Elim, de la cual Melida era miembro, la despidió a través de un mensaje en redes sociales donde la describieron como una “hermana querida que será profundamente extrañada”.

Por ahora, las autoridades continúan trabajando para esclarecer las circunstancias del crimen, mientras Kurumoglu permanece detenido a la espera del avance del proceso judicial.

