“Rompo pantallas sin tocarlas”: Una mujer murió por tres minutos y ahora sufre secuelas extrañas

Jade, una mujer de Wisconsin, estuvo clínicamente muerta durante tres minutos luego de sufrir un golpe de calor en 2011. Aunque los médicos lograron reanimarla, su vida cambió para siempre. Desde entonces, asegura experimentar situaciones extrañas que no tienen explicación médica ni científica.

La historia se hizo viral en TikTok, donde Jade (@jade.loves.crime) compartió su experiencia. Contó que todo ocurrió durante una visita a la casa de una amiga. Salió al patio a fumar y, debido al calor y la humedad, empezó a sentirse mal. Tuvo náuseas, mareos y una fuerte presión en la cabeza, hasta que se desmayó. “Todo se volvió negro”, recordó.

Sus amigas llamaron a emergencias y fue trasladada al hospital. Los médicos confirmaron que su corazón se había detenido por tres minutos. Lograron reanimarla con un desfibrilador.

A diferencia de otras personas que dicen haber visto luces o túneles, Jade afirma que durante los tres minutos que estuvo muerta, solo vio oscuridad. “No vi nada, pero creo que mi alma nunca dejó mi cuerpo”, dijo. Sin embargo, lo más impactante para ella comenzó después de volver a la vida.

Según su relato, ningún reloj funciona en su muñeca y muchas veces los celulares o pantallas se dañan con solo acercarse. “Rompo pantallas sin tocarlas”, afirmó.

También dijo haber escuchado voces, visto sombras y sentido presencias en su casa. Aunque no lo asocia directamente a una experiencia “del otro lado”, cree que el paro cardíaco dejó algún tipo de huella en ella o en su entorno.

