¿Hicieron las paces? Paris Jackson y Ester Expósito se reencuentran con abrazos y sonrisas en un desfile

Después del desfile de la marca de moda de junio de 2024, donde se vio a Paris Jackson hija del cantante Michael Jackson y la actriz Ester Expósito protagonizando una incómoda situación, cuando compartieron asiento en primera fila. Expósito intentó entablar conversación y acercarse, pero París mantuvo distancia, evitó el contacto visual y respondió con gestos mínimos. Esa tensión captada por los medios generó rumores de frialdad entre ellas.

Tras dichas incómodas imágenes, se volvieron a reencontrar este 10 de septiembre en Barcelona y sirvió para demostrar que no hay tensión entre ellas, pues fueron vistas muy sonrientes y en medio de abrazos.

Tras ser consultada sobre el hecho pasado, Ester Expósito declaró que en ese momento no pasó nada y que fueron los medios de farándula quienes maximizaron una situación.

“Ya lo hemos dicho mil veces, que os lo inventasteis vosotros (la prensa). Ahí no pasó nada, no hubo ningún problema. De hecho, para reírnos de eso y para reivindicar que hay que dejar de enfrentar a mujeres y más con cosas inventadas a los de Desigual se les ocurrió unirnos en ese trozo de la campaña”, afirmó Expósito.

Por otro lado, la hija de Michael Jackson se expresó en términos muy similares dijo que todo se trataba de inventos.

“No sé qué ocurrió, fue raro. No sé de dónde salió eso, porque no nos conocíamos, no teníamos una relación. Se publicó eso de la nada”, señaló Jackson.

Mira la programación en Red Uno Play