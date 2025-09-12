Selena Gómez revela que padece otra enfermedad característica en los ancianos

La actriz y cantante Selena Gómez, a sus 33 años reveló que padece de una enfermedad que es característica de los adultos mayores y decidió adaptar sus productos para ayudar a las personas que atraviesan la misma situación.

Gómez, en una conversación con Amy Poehler en el podcast Good Hang, dijo que sufre artritis.

“Tengo artritis en los dedos, y eso se debe a mi lupus. Recuerdo que antes de crear la marca intenté abrir una botella de agua y me dolió mucho antes de comenzar el tratamiento adecuado”, declaró la artista.

A partir de esa experiencia, Gómez se enfocó en que sus productos sean “fáciles de abrir” para las personas que padecen problemas de destreza con las manos.

“Quiero seguir evolucionando y mejorar en todos los aspectos de mi vida. Quiero experimentar todo, así que es importante mantenerme atenta a mí misma”, agregó.

La artritis es la hinchazón y la sensibilidad de una o más de las articulaciones. Y los principales síntomas de la artritis son dolor y rigidez de las articulaciones, que suelen empeorar con la edad. Los tipos más frecuentes de artritis son la artrosis y la artritis reumatoide.

La artritis es un síntoma muy común del lupus, una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunitario ataca al propio cuerpo, pero no es el lupus en sí mismo.

Las personas con lupus suelen experimentar inflamación en las articulaciones, lo que se conoce como artritis lúpica.

