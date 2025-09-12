Un curioso video de apenas 12 segundos se ha vuelto viral en redes sociales, generando una ola de risas y comentarios entre los internautas. En las imágenes se observa a una pareja a bordo de una motocicleta, pero lo que llamó poderosamente la atención no fue el vehículo en sí, sino la manera en la que viajaba la pasajera.

La mujer, sentada en la parte trasera, aparece cubierta por cuatro llantas que rodean su cuerpo casi por completo, dejando visible únicamente el casco que porta en la cabeza. La escena, inusual y peculiar, provocó un sinfín de reacciones, ya que la improvisada “armadura” daba la apariencia de que estaba completamente blindada contra cualquier eventualidad.

Aunque no se tiene certeza de cuándo ni dónde fue grabado el video, la creatividad —y probablemente el ingenio humorístico— bastaron para que el clip se compartiera miles de veces en distintas plataformas digitales.

Los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar: “Solo con el casco estaba bien, no hacía falta tanta protección”, bromeó uno. Otro señaló entre risas: “Al menos si se cae amortigua la caída”. También hubo quienes interpretaron la escena como un gesto romántico: “Ja ja ja tienes que estar bien enamorada para ir dentro de las llantas” y “El verdadero tú y yo contra el mundo”.

El ingenio de los internautas continuó con frases como: “Ahora vivo con el miedo de salir a la calle y que un desconocido me grabe por hacer algo random”, “Cuando te separas, pero las llantas del auto eran tuyas” y “Los anda buscando la NASA”.

Con humor, asombro y una dosis de creatividad, la escena se consolidó como uno de esos momentos virales que demuestran cómo lo insólito y cotidiano puede convertirse en tendencia global.

A continuación, el video:

